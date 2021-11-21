شاهد التفاصيل: 180 فرصة وظيفية شاغرة لحملة الثانوية والدبلوم في الحرس الوطني

أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عن توفر 180 فرصة وظيفية وتدريبية شاغرة لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس فأعلى للعمل في كل من الرياض وجدة والمدينة المنورة والدمام والاحساء وينبع.

وبحسب التفاصيل فإن الوظائف بالمسميات التالية:

مدخل بيانات (3 وظائف).

مساعد إداري ثالث – تدريب منتهي بالتوظيف (18 وظيفة).

فني اتصالات ثاني (4 وظائف).

مشغل التصميم بمساعدة الحاسب.

منسق خدمات وسائط.

أخصائي مراقبة مخزون ثاني (وظيفتان).

مساعد إداري ثاني.

مساعدة وحدة ثاني (6 وظائف).

مساعد وحدة ثالث (6 وظائف).

مهندس تقنيات الرعاية الصحية.

أخصائي الأداء السريري والابتكار (وظيفتان).

فني خدمات المرضى.

فني تخدير ثاني (وظيفتان).

تقني أمراض الدم أول.

مشرف إدارة المعلومات الصحية.

استشاري أشعة أعصاب.

استشاري أمراض الباطنة والغدد الضماء (وظيفتان).

استشاري الأشعة.

استشاري مشارك أمراض الدم.

استشاري مساعد الأذن والأنف والحنجرة.

استشاري مساعد أمراض الدم (وظيفتان).

مساعد استشاري أمراض النساء والأورام.

استشاري أمراض الدم والكبد (وظيفتان).

استشاري مساعد جراحة الأطفال.

أخصائيين طب طيران (5 وظائف).

استشاري التصوير الطبي.

استشاري مساعد طب الأورام.

مساعد استشاري عام أمراض النساء والتوليد (6 وظائف).

استشاري مساعد أمراض الدم والأورام.

استشاري مشارك التصوير الطبي.

استشاري أمراض الدموية وزراعة نخاع العظم.

مدير وحدة توريد التعقيم المركزي.

مدير التمريض التخصصي (4 وظائف).

فني رعاية مرضى (4 وظائف).

ناسخة طبية.

ممرضة / ممرضين – تدريب منتهي بالتوظيف (25 وظيفة).

فني مهني ثاني.

عامل مغسلة (وظيفتان).

فني سباكة (3 وظائف).

أخصائي إحصاء حيوي.

فني توريد تعقيم مركزي أول (6 وظائف).

فني توريد تعقيم مركزي ثاني.

صيدلي إكلينيكي.

عالم سريري.

مساعد طب أسنان ثاني (6 وظائف).

موظف خدمة اجتماعية (وظيفتان).

أمين مخزن ثاني (14 وظيفة).

مساعد لوجستي (4 وظائف).

أخصائي صحة مهنية – تدريب.

طبيب عيون ثاني

مرافق مرضى (وظيفتان)

صيدلي ثاني (4 وظائف)

مساعد صيدلية (4 وظائف)

فني صيدلة ثالث (3 وظائف)

أخصائي مراقبة ممتلكات ثاني

تقني أشعة ثاني

فني تحرير المعلومات

صيدلاني

مشرف خطة مساعدة الأطفال السعوديين

فني مختبر ثاني – تدريب (6 وظائف)

وسيتم التقديم لهذه الوظائف من خلال الرابط: https://eapps.ngha.med.sa