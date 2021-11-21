واشنطن: قادرون على نشر “قوة ساحقة” في الشرق الأوسط

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أمس السبت في المنامة إن الولايات المتحدة قادرة على نشر “قوة ساحقة” في الشرق الأوسط، مؤكداً أنها “ستنظر في كل الخيارات الضرورية” إذا فشلت الدبلوماسية في وقف البرنامج النووي الإيراني.

وجاءت تصريحات أوستن رداً على أسئلة في مؤتمر “حوار المنامة” في البحرين حول استعداد واشنطن للجوء إلى خيار عسكري في المنطقة إذا لزم الأمر.

ونفى أوستن في الوقت نفسه معلومات عن تردد الولايات المتحدة في استخدام القوة.

ورداً على سؤال عن سبب رفض واشنطن الرد على هجوم بالطائرات دون طيار والمدفعية في الشهر الماضي على قاعدة يستخدمها التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لقتال داعش في سوريا، قال أوستن إن “الولايات المتحدة تحتفظ بحقها في الدفاع عن نفسها”.

وأضاف الوزير الأمريكي “سندافع عن أنفسنا وعن مصالحنا أيا تكن، في الزمان والمكان اللذين نختارهما”.

وتابع محذراً “لا يجب لأي بلد أو أي شخص أن يخطئ في ذلك. نحن ملتزمون بالدفاع عن أنفسنا ومصالحنا وهذا يشمل شركاءنا أيضاً. كما أننا ملتزمون بمنع لإيران امن متلاك سلاح نووي”.