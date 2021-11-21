عائشة القذافي تدعو الليبيين للتصويت وتدعم ترشح شقيقها للرئاسة

أصدرت عائشة ابنة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، بياناً أمس السبت، دعمت فيه ترشح شقيقها سيف الإسلام معمر القذافي للرئاسة، مطالبة بالتصويت والمشاركة في الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

ونقل موقع “المرصد” الليبي، عن عائشة القذافي ‏علمتنا تجارب التاريخ أن أدوات معارك استنهاض الأوطان تختلف حسب الظروف والمعطيات والمتغيرات، لأن لا ثابت فيها إلا الوطن.

وتابعت : أبناء شعبنا العظيم، تساموا على جراحكم، فجرح ليبيا الغائر الذي لم يندمل قد أوجع الجميع ولم يستثن أحدا.

واختتمت البيان قائلة: إني وقد دقت ساعة الحقيقة أخاطب شرفاء الوطن في عدم التقاعس في التوجه لمراكز الاقتراع، فأصواتكم وسيلتكم الوحيدة لخلاص ليبيا اليوم وغداً، فصوتك إذا لم تستخدمه لصالحك يستخدمه غيرك ضدك.