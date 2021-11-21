إصابات #كورونا العالمية عند 257.5 مليون

أظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي كوفيد-19، ارتفاع عدد الإصابات إلى 257 مليوناً و433 ألفا و379 إصابة، الأحد.

وارتفع عدد الوفيات إلى 5 ملايين و163 ألفا و723 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 232 مليونا و389 ألفا و240 حالة، بحسب موقع “وورلد ميتر”.

وسجلت الهند 10,488 إصابة جديدة بفيروس كورونا, و313 وفاة, خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة الهندية, أن إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الجائحة ارتفع إلى 34,510,413 إصابة, فيما بلغت حصيلة الوفيات 465,662 وفاة.

وقالت وزارة الصحة البرازيلية يوم السبت إنها سجلت 8833 إصابة جديدة بفيروس كورونا و217 وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وسجلت البرازيل منذ بداية الجائحة 22 مليونا و12150 إصابة، في ثالث أكبر عدد إصابات في العالم، و612587 وفاة، تمثل ثاني أكبر عدد وفيات عالميا.

كما سجلت كوريا الجنوبية 3120 إصابة جديدة بفيروس كورونا لترتفع حصيلة الإصابات إلى 415425، وفقا للوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن البلاد سجلت أيضا 30 حالة وفاة جديدة بالفيروس لترتفع حصيلة الوفيات إلى 3274 .

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية يوم الأحد ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى خمسة ملايين و 354942 حالة بعد تسجيل 42727 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 99062 بعد تسجيل 75 وفاة جديدة.