تراجع #أسعار_الذهب في #السعودية.. وعيار 21 عند 194.64 ريال

انخفضت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الأحد 21 نوفمبر 2021، بالتوازي مع تسجيل المعدن النفيس لخسائر أسبوعية بالأسواق العالمية.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 24، خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد، إلى نحو 222.44 ريال (59.32 دولار).

كما هبط سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية (الأكثر تداولًا في الأسواق)، صباح تعاملات الأحد، إلى نحو 194.64 ريال (51.90 دولار).

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية، عند فتح تعاملات اليوم، إلى نحو 166.83 ريال (44.49 دولار).

وهبط سعر جرام الذهب عيار 14 إلى نحو 129.76 ريال (34.60 دولار).

وسجل سعر أوقية “أونصة” الذهب في السعودية، خلال التعاملات المبكرة اليوم الأحد، إنخفاضًا إلى نحو 6918.75 ريالًا (1845 دولارًا).

وتراجع سعر الجنيه الذهب بمستهل تعاملات اليوم الأحد، في السعودية، إلى نحو 1557.10 ريال (415.23 دولار).