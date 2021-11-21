ذعر بعد إطلاق نار في مطار أتلانتا الأمريكي

أصيب 3 أشخاص في مطار أتلانتا الأمريكي إثر إطلاق مسافر النار بالخطأ.

وتسبب الحادث، الذي وقع السبت بالتزامن مع عيد الشكر، في الذعر في المطار حيث تأجلت الرحلات وألقى العديد من المسافرين بأنفسهم على الأرض خوفاً، حسب ما أظهرت مقاطع فيديو على الشبكات الاجتماعية.

وأوضحت إدارة أمن النقل الأمريكية في بيان أن الحادث بدأ في منطقة التفتيش عندما كشفت أجهزة المسح وجود غرض محظور في حقيبة مسافر، عند تفتيشها من عنصر أمن طلب من صاحبها تجنب لمسها.

ومع ذلك قفز صاحب الحقيبة عليها وانتزع سلاحا انطلقت منه النار، وفق ما ذكرت صحيفة أتلانتا جورنال-كونستيتيوشن المحلية. وأفادت الإدارة بأن المسافر فر ركضاً من المطار.

وتشير البيانات الأولية إلى إصابة 3، بجروح بسيطة، وأشارت محطة سي إن إن، إلى أنها ليست بسبب الرصاصات وإنما بسبب إجلاء المنطقة.

ومن جانبه وصف المتحدث باسم المطار، أندرو جوبيل الواقعة بـ”الحادث” وأشار إلى أن صوت إطلاق النار “خلق الفوضى” في المطار.

ووفقاً لبيانات إدارة النقل الأمريكي، فإن عدد المسافرين الذين يحملون معهم أسلحة نارية عند نقاط التفتيش بالمطارات الأمريكية سجل رقماً قياسياً هذا العام باكثر من 4650.