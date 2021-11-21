أرامكو السعودية وReliance الهندية تتفقان على إعادة تقييم صفقة استثمار بمجال تحويل النفط لمواد كيماوية

ذكرت شركة Reliance Industries الهندية أنها قررت مع شركة أرامكو السعودية إعادة تقييم الاستثمار المقترح للشركة السعودية في أعمال “Reliance” في مجال تحويل النفط إلى مواد كيماوية.

وأضافت Reliance أنها ستظل الشريك المفضل لأرامكو في استثمارات القطاع الخاص في الهند وسوف تتعاون مع أرامكو وشركة “سابك” من أجل استثمارات في السعودية.

وكانت Reliance قد أعلنت عن بيع حصة 20% في أنشطتها لتحويل النفط إلى كيماويات مقابل 15 مليار دولار في 2019 إلى أرامكو، في حين أن الصفقة توقفت بعد انهيار أسعار الخام والطلب عليه بسبب جائحة كورونا.