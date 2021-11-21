قوى الحرية والتغيير في #السودان ترفض الاتفاق مع الجيش

قالت قوى الحرية والتغيير في السودان، تحالف المعارضة المدني الرئيسي في البلاد، اليوم الأحد إنها غير معنية بأي اتفاق سياسي مع الجيش، رداً على أنباء عن اتفاق على عودة رئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك، إلى منصبه.

وفي وقت سابق، أعلنت مصادر سودانية، توصل الفريق أول عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى اتفاق على عودة الأخير إلى رئاسة الحكومة السودانية، وإطلاق سراح القياديين المدنيين المعتقلين منذ الشهر الماضي.

وأعلن أحد الوسطاء السودانيين فضل الله بورمه أحد قادة حزب الأمة “التوصل إلى اتفاق سياسي بين الفريق أول برهان وعبد الله حمدوك والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني على عودة حمدوك إلى منصبه، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين”.