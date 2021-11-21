المنظمة “قلقة للغاية”.. #الصحة_العالمية: موجة #كورونا الجديدة قد تقتل نصف مليون آخرين في أوروبا

حذّرت منظمة الصحة العالمية من موت حوالي 500 ألف شخص في أوروبا في فصل الشتاء بكورونا، إذا لم تقدم الدول الأوروبية على تشديد القيود وتكثيف حملات التطعيم ضد الفيروس.

وصرح مدير المنظمة في أوروبا، الدكتور هانز كلوج، لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” إن المنظمة “قلقة للغاية” من انتشار كورونا في أوروبا جراء الموجة الجديدة للفيروس، مضيفًا إنه “قد يموت حوالي 500 ألف شخص في أوروبا حتى مارس نتيجة جائحة كورونا، إذا لم تشدد دول المنطقة القيود وتتخذ إجراءات عاجلة”.

وأوضح كلوج في تصريحاته إن السبب وراء هذا القلق هو “فصل الشتاء وعدم وجود كميات من اللقاحات المضادة للفيروس قادرة على تغطية حملات التطعيم، وسلالة دلتا المتحورة الأسرع انتشارا، كانت وراء احتدام الوباء”.

كما دعا إلى زيادة الإقبال على اللقاحات وتنفيذ إجراءات الصحة العامة الأساسية والعلاجات الطبية الجديدة للمساعدة في مكافحة الجائحة، لافتاً إلى أن “ارتداء الكمامة يمكن أن يساعد في مواجهة تفشي الفيروس”.

ويأتي هذا التحذير تزامنا مع إعلان عدة دول أوروبية عن تسجيل معدلات قياسية جديدة للإصابات بالفيروس، وفرض إغلاق كامل أو جزئي للحد من انتشاره.