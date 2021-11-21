بالصور.. «ساند» الخيرية لمرضى سرطان الأطفال تشارك باحتفالات ذكرى البيعة السابعة

شاركت جمعية ساند الخيرية لمرضى سرطان الأطفال في احتفالات ذكرى البيعة السابعة لخادم الحرمين الشريفين بالعديد من الفعاليات التي استعرضت إرادة أبطال محاربي السرطان.

وتضمنت مشاركة الجمعية بعرض فيديو بعنوان: (بطل عايش بيننا) كما عبروا عن شكرهم وتقديرهم وفخرهم بالإنجازات التي دوّنها من أجلهم خادم الحرمين في سجل المملكة العربية السعودية، حيث تعتبر البيعة ذكرى غالية على نفوسنا جميعاً في ظل نعمة الأمن والأمان الذي يعيشه المواطن في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك الفخر وملك الإنسانية.

وتشرف مجلس ادارة جمعية ساند وكافة منسوبيها والأطفال محاربي السرطان بتجديد الوفاء والولاء لخادم الحرمين الشريفين من خلال مشاركتهم باستعراض فقرة مملكتنا موضحين ما تعكسه هذه المناسبة من حب وصدق وولاء لقائد المملكة ومدى قوة التلاحم بين القيادة والشعب.

وأشادوا بما تحقق خلال السنوات الماضية من إنجازات متتالية ومشاريع تنموية شاملة ، وقامت الجمعية بتقديم إهداء تذكاري لكلاً من الأمير عبد الله بن تركي بن عبد العزيز على رعايته الكريمة للحفل ومؤسس فعاليات ذكرى البيعة الأستاذ / علي الشاعر للمشاركة بهذه الفعاليات والذي يأتي من منطلق الانتماء للوطن ويعتبر مصدر عزة وفخر لكل فرد ينتمي إليه ولتنمية روح الولاء للأطفال وتعليمهم الانتماء لوطنهم.

والعمل على نهضته ورفعته في ظل قيادته الكريمة وسيكون لها آثار إيجابية على نفوس الأطفال ورفع منسوبي جمعية ساند اسمى آيات التهاني لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة البيعة السابعة آملين من الله عز وجل ان يحفظه وولي عهده الامين ذخرا لوطننا الغالي وان ويحفظ بلادنا من كل مكروه تحت راية التوحيد.