رسميا.. مانشستر يونايتد يعلن إقالة مدربه سولشاير

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي الاحد رسميا إقالة مدربه النرويجي أولي جونار سولشاير من منصبه اثر النتائج المتردية التي حققها الفريق بإشرافه خلال الموسم الحالي.

وقال النادي في بيان رسمي “يعلن نادي مانشستر يونايتد بأن أولي جونار سولشاير قد ترك منصبه مدربا للفريق” مشيرا الى ان مساعده مايكل كاريك سيشرف على الفريق بصورة مؤقتة في المباريات المقبلة.

واضاف “سيظل أولي أسطورة في نادي مانشستر يونايتد ونأسف لأننا توصلنا الى هذا القرار الصعب”.

وكانت تقارير صحافية عدة في إنجلترا كشفت في الساعات الاخيرة، بان ادارة نادي مانشستر يونايتد قررت اقالة سولشاير من منصبه وذلك اثر السقوط المذل أمام واتفورد 1-4 السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز.

والخسارة كانت الخامسة في آخر 7 مباريات في الدوري المحلي وجاءت بعد هزائم قاسية ايضا امام ليستر سيتي 2-4، وليفربول الغريم التقليدي (صفر-5) وأمام الجار مانشستر سيتي صفر-2.