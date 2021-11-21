متحدث الصحة: ارتفاع إصابات كورونا عالميا يعود بنا إلى “البدايات المؤلمة”

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي ، أن الجائحة لا تزال قائمة على المستوى العالمي، مبينًا أن العالم يشهد في بعض الدول ارتفاعًا في معدلات الإصابات، مما يؤثر على أداء القطاعات الصحية.

وأضاف “العبدالعالي”، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم (الأحد)، أنه “من المؤسف مشاهدة تفشي البؤر من جديد، إذ تعود دول إلى فرض الكمامات وأخرى إلى الحجر الصحي على غير المحصنين، في حين توقفت دول عن معالجة غير المحصنين بالمجان، كما تعود دول لفرض حجر جزئي أو كلي على بعض مدنها”.

وأضاف أن “هناك عددًا من الدول تفرض الحجر، والعديد من الصور لمجموعة من المرضى تكتظ بهم المستشفيات، مؤكدًا أن ارتفاع حالات الإصابات والوفيات تعود بنا إلى البدايات المؤلمة”.

وأبان متحدث الصحة أن عدد الجرعات المعطاة من لقاح كورونا في المملكة تجاوز 47 مليون جرعة، كما استكمل التحصين 22 مليونًا و100 ألف شخص