الصناعة: 69 عقوبة على المنشآت المخالفة لنظام الاستثمار التعديني الجديد خلال أكتوبر

نفَّذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ممثلة بوكالة الرقابة التعدينية 333 جولة ميدانية على عدد من المواقع التعدينية في مختلف مناطق المملكة خلال شهر أكتوبر الماضي، وأصدرت 69 عقوبة على المنشآت المخالفة لنظام الاستثمار التعديني الجديد.

وأوضحت الوزارة، أن العقوبات الصادرة تتمثل في (48) عقوبة لاستغلال الرمل العادي، و (14) لاستغلال خام البحص، و (4) لاستغلال مواد الردميات، وعقوبتان لاستغلال الرمل والحصى بينما جرى إصدار عقوبة واحدة لاستغلال الطين.

وذكرت الوزارة أن المخالفين الذين يعملون بدون رخص نظامية يشكلون النسبة الأكبر من عدد العقوبات الصادرة، مؤكدةً أنها تسعى إلى استمرار تنفيذ الجولات الرقابية؛ للتأكد من متابعة الأنشطة التعدينية وضمان حماية القطاع من الممارسات غير النظامية، والمحافظة على الثروات المعدنية لتحقيق الاستغلال الأمثل لها وحماية المجتمعات المجاورة، إضافة إلى تطبيق لائحة نظام الاستثمار التعديني بما يحقق استدامة القطاع.

وأشارت إلى أن المخالفين في منطقة مكة المكرمة يشكلون النسبة الكبرى من إجمالي العقوبات الصادرة بنحو 19 عقوبة، تليها المنطقة الشرقية بـ 18، ثم منطقة القصيم بـ 10 عقوبات، ومنطقة الرياض بـ 9 عقوبات.

ويهدف نظام الاستثمار التعديني الجديد الذي دخل حيز التنفيذ مطلع العام الجاري إلى حماية القطاع وتحقيق أهدافه الرئيسية المتمثلة في الإسهام في تنويع مصادر الدخل الوطني، وتنمية الإيرادات غير النفطية، إضافة إلى تعظيم القيمة المحققة من الموارد المعدنية الطبيعية في المملكة، من خلال الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية بما يحقق جاذبية القطاع للاستثمار، وتحويله ليكون الركيزة الثالثة للصناعة.