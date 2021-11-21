حقيقة تسبب إجراءات #كورونا الوقائية في ضعف المناعة

قال وكيل وزارة الصحة عبدالله بن مفرح عسيري، إن الإجراءات الاحترازية لا تضعف المناعة.

وأضاف في تغريدة عبر “تويتر”: “للأسف فهم غير صحيح.. كل شتاء يصاب ١٠٪ من المجتمع بالإنفلونزا والغالبية تتعافى و يبقى لديهم أجسام مضادة توفر حماية جزئية من مضاعفات الإنفلونزا في الشتاء الذي يليه”.

وتابع: “الشتاء الماضي الإنفلونزا اختفت تقريباً بفضل الله ثم بفضل احترازات كوفيد وبالتالي نتوقع إن مستوى الأجسام المضادة هذا الشتاء في أفراد المجتمع أقل من المعتاد ما يعرض نسبة أكبر من الناس لمضاعفات الإنفلونزا ولقاح الإنفلونزا يحل المشكلة إن شاء الله”.