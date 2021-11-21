“كليات التميز” راعي بلاتينيوم للمؤتمر السعودي الدولي للسلامة والصحة المهنية

“المهن عالية الخطورة” تجذب المشاركين في المؤتمر

شاركت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ممثلة في شركة كليات التميز أحد أذرع المؤسسة بالمؤتمر السعودي الدولي للسلامة والصحة المهنية 2021م الذي رعاه وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في الرياض.

وترأس محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني رئيس مجلس إدارة شركة كليات التميز الدكتور أحمد الفهيد الجلسة الأولى في المؤتمر حول “التوجهات الدولية الحديثة لتعزيز مفهوم السلامة والصحة المهنية داخل بيئة العمل”، في حين ترأس الجلسة في اليوم الثالث للمؤتمر الرئيس التنفيذي للشركة المهندس أيمن بن مصطفى آل عبد الله حول (السلامة والصحة المهنية وجودة الحياة)،فيما شارك المستشار وأخصائي إدارة السلامة الصحية في شركة كليات التميز المهندس وليد حمزي في المؤتمر بورشة عمل حول ( المهن العالية الخطورة) قدم خلالها تعريفا عن أهم القطاعات التي تحتوي على المهن عالية الخطورة، وإجراءات الوقاية والحماية والسيطرة، مبرزا أهمية التدريب على السلامة الصحية المهنية في بناء الكفاءات، وتحديات تطبيق نظام تراخيص مزاولة المهن عالية الخطورة، وحظيت هذه الورقة بحضور لافت. وكرم وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي في حفل الافتتاح شركة كليات التميز ممثلة بالرئيس التنفيذي المهندس أيمن بن مصطفى آل عبدالله كونها أحد رعاة المؤتمر حيث تسلم درعا بهذه المناسبة في الحفل الذي حضره مسؤولين في القطاعين العام والخاص والمهتمين

في مجالات الصحة والسلامة المهنية.

من جانبه قال المهندس آل عبدالله أن مشاركة كليات التميز في المؤتمر كراعي يأتي إيمانا منها بأهمية المشاركة في الملتقيات والمؤتمرات المحلية والدولية كمؤتمر السلامة الصحية المهنية، وتأكيدا على دورها في تعزيز مفهوم السلامة في بيئات العمل وبما ُيسهم في إيجاد بيئة عمل خالية من الحوادث والإصابات وجاذبة لتوظيف الكوادر البشرية واستمرارها.