الثلوج تكسو الطريق الرابط بين القريات وطريف.. وتوقعات بهطول أمطار على المناطق

شهدت مناطق عدة في المملكة هطول أمطار غزيرة.

وكست الثلوج الطريق الرابط بين القريات وطريف شمال السعوية بعد هطول أمطار غزيرة مصحوبة بزخات من البرد.

أصدر المركز الوطني للأرصاد بالسعودية، الأحد، تقريرًا عن حالة الطقس لهذا اليوم المتوقعة بمناطق ومحافظات المملكة.

وتوقع المركز أن الفرصة مهيّأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البرد على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، تبوك؛ تمتد إلى الأجزاء الساحلية من منطقة المدينة المنورة، في حين تنشط الرياح السطحية على الخليج العربي.

كما لا يُستبعد تكوُّن الضباب على مرتفعات: عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي بسرعة 22 – 44 كم/ساعة، وشمالية إلى شمالية غربية على الجزء الأوسط بسرعة 10 – 30 كم/ساعة، وجنوبية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10- 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر يصل إلى مترين على الجزء الشمالي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.