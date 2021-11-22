قتلى وأكثر من 20 جريحاً جراء صدم سيارة حشداً في ويسكونسن الأمريكية

أعلنت الشرطة الأمريكية سقوط “عدد من القتلى” وأكثر من 20 جريحاً جراء صدم سيارة من نوع “إس يو في” حشداً كان متجمعاً للمشاركة في أحد عروض عيد الميلاد في واكيشا بولاية ويسكونسن مساء امس الأحد.

والحادث الذي لا تزال السلطات تحاول جمع معلومات عنه وقع بعيد الساعة 16,30 (22,30 ت غ)، حيث تجمّع متفرّجون في واكيشا لمشاهدة عرض تقليدي لعيد الميلاد يُقام سنويًا في ويسكونسن (شمال).

وقال قائد الشرطة دان تومسون في مؤتمر صحافي إن هناك “قتلى”، من دون أن يحدد عددهم. وأشار مسؤولون محليون من جهتهم أيضاً إلى أن 11 بالغاً و12 طفلاً نُقِلوا إلى المستشفيات.

وقال تومسون للصحافيين “كان هناك عرض لعيد الميلاد في واكيشا عندما اخترقت سيارة إس يو في حمراء الحواجز (…) متجهة إلى الشارع الرئيسي”.

وأضاف “السيارة صدمت أكثر من 20 شخصاً، بعضهم من الأطفال. وسقط بعض القتلى نتيجة هذه الحادثة”.

وإذ لم يحدد عدد القتلى، شدد على أنه لن يتم إعطاء مزيد من المعلومات حتى يتم إخطار عائلات الضحايا.

وقال تومسون إن هناك شخصاً وُضع رهن الاحتجاز في إطار التحقيق، مضيفاً أن عناصر شرطة واكيشا عثروا على السيارة. وأكد المسؤولون خلال المؤتمر الصحافي أنه لا توجد تهديدات أخرى.

وروى أنجيليتو تينوريو المرشح لمنصب أمين صندوق الولاية والذي كان حاضرا في مكان الواقعة، لصحيفة “ميلووكي جورنال سانتينل”، أنه رأى سيارة من نوع إس يو في تسير بأقصى سرعة على الطريق حيث كان يُقام العرض. وقال إنه سمع صراخ أشخاص صدمتهم السيارة.