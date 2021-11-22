التحالف: إحباط هجوم حوثي بجنوب #مأرب.. وقتل أكثر من 150 عنصرًا إرهابيًّا

أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية باليمن، إحباط محاولة لهجوم عناصر تابعة لميلشيات الحوثي الإرهابية (المدعومة من إيران)، وذلك بجبهة مأرب الجنوبية.

وقالت قوات التحالف، إن «٢٥ استهدافًا دمر ١٢ آلية وخسائر بشرية تجاوزت ١٥٠ عنصراً تابعًا للمليشيات الإرهابية»، وفقًا للإخبارية.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، قد كشفت عن رصده لتحركات ونشاط عدائي لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، باستخدام زوارق مفخخة.

وفي بيان له، أشار التحالف إلى وجود مؤشرات خطر وشيك على الملاحة والتجارة العالمية بجنوب البحر الأحمر.