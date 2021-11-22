السفارة_في_سريلانكا تصدر تعليمات جديدة لدخول رعاياها

أصدرت سفارة المملكة قي سريلانكا، تعليمات جديدة لرعاياها، بخصوص اتباع تحديث إجراءات الدخول للبلاد، وفقًا لتعليمات السلطات السريلانكية، ضمن الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا.

وأوضحت السفارة أنه يجب على المواطنين القادمين لسريلانكا إجراء فحص PCR قبل المغادرة بـ 72ساعة، إذ إنه لا يطلب من الملقحين بالكامل عمل هذا الفحص في المطار.

وشددت على أهمية الحصول على شهادة التطعيم بجرعتين ضد كوفيد 19، باللغة الإنجليزية، بالإضافة لتعبئة الاستمارة الصحية.

ونوهت إلى أن مَن لم يتلق اللقاح، أو لم يكمل الجرعات كاملة، سيتم إخضاعه للحجر الصحي لمدة 14 يومًا، ثم عمل فحص PCR.