إصابات #كورونا تتجاوز 257.5 مليون.. والجرعات تصل لـ7.4 مليار

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 257.5 مليون إصابة حتى صباح الإثنين.

ويقترب عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها 7.4 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية، عند الساعة 05.30 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 257 مليونا و547 ألفا.

وارتفع إجمالي الوفيات إلى خمسة ملايين و150 ألف حالة.

وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم تجاوز سبعة مليارات و392 مليون جرعة.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الاثنين ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى خمسة ملايين و385585 حالة بعد تسجيل 30643 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 99124 بعد تسجيل 62 وفاة جديدة.

وسجلت الهند خلال الساعات الـ24 الماضية, 8488 إصابة جديدة بفيروس كورونا, و250 وفاة.

وأفادت وزارة الصحة الهندية, أن إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الجائحة ارتفع إلى 34,518,901, فيما بلغت حصيلة الوفيات 465,911 وفاة.