ضربة إسرائيلية جديدة تشل مترو طهران

تسبب هجوم إلكتروني يوم أمس في شلل مترو طهران، بالتزامن مع الأخبار عن الهجوم على شركة الطيران “اير ماهان”.

وذكرت صحيفة “الجريدة” الكويتية اليوم الإثنين، أن الهجوم ضمن “سلسلة ضربات تصب في استراتيجية إسرائيلية لتأجيج غضب الشارع الإيراني، الذي يعاني ضغوطاً اقتصادية ومعيشية”.

وتسبب الهجوم السيبراني يوم أمس في توقف عمل مترو طهران، والطيران المدني الإيراني خاصة طائرات شركة “ماهان” المملوكة للحرس الثوري.

وأكد مصدر رفيع في منظمة الدفاع السيبراني الإيرانية، أن التحقيقات الأولية اظهرت أن الاعتداء انطلق من داخل إسرائيل بشكل مباشر في خطوة تصعيدية هي الأولى من نوعها.

وذكر المصدر أن الهجوم جاء ضمن موجة انطلقت من داخل إسرائيل وبعض الدول الأوروبية وحتى شرق آسيا والولايات المتحدة، منذ عصر الجمعة الماضي، وحاول فيه القراصنة الولوج إلى نظام اتصالات أصفهان، وإرسال رسائل للمتظاهرين الذين كانوا يحتجون بسبب شح المياه والجفاف.

وأوضح أن الهجوم المكثف، الذي اعتمد أسلوب الارباك عبر إرسال ملايين الرسائل المتزامنة، تسبب في مشاكل عدة للاتصالات والانترنت في البلاد يومي الجمعة والسبت.

وأوضح المصدر أن الهجمات تركزت على أصفهان ومركزها، ونظام اتصالات مترو طهران، والملاحة الجوية في مطار مهرآباد، ومطار الإمام الخميني الدولي، فعطلوا أنظمة التشغيل وأوقفوا الرحلات الجوية منه 6 ساعات.