حميدتي يدعو الشركاء لمواصلة دعم #السودان

دعا نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو شركاء بلاده إلى مواصلة دعمها.

وقال على تويتر :”نبارك لشعبنا توقيع الاتفاق السياسي الذي جاء معبراً عن مبادئ وأهداف الثورة المجيدة، إننا مستعدون للعمل مع حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لتحقيق تطلعات شعبنا في الحرية والسلام والعدالة. وندعو شركاءنا إلى مواصلة دعم بلادنا وصولاً للتحول الديمقراطي بقيام الانتخابات”.

ودافع عن الإجراءات التي اتخذها الجيش في الشهر الماضي، وقال إن “الإجراء التصحيحي في أكتوبر كان ضرورياً لضمان بقائنا على هذا المسار”.

وشهدت الخرطوم أمس توقيع اتفاق سياسي بين البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، الذي كان سبق أن أقاله، يتضمن إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وإعادة حمدوك إلى منصبه.