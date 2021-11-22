ارتفاع #أسعار_الذهب في #السعودية.. وعيار 21 عند 195 ريال

صعدت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الإثنين 22 نوفمبر 2021 في ظل تسجيل المعدن النفيس لخسائر أسبوعية بالأسواق العالمية.

وصعد جرام الذهب عيار 24 إلى نحو 222.66 ريال (59.36 دولار).

كما ارتفع جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في السعودية)، إلى نحو 194.83 ريال (51.94 دولار).

وشملت الارتفاعات سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 167.00 ريال (44.52 دولار).

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 14 إلى نحو 129.88 ريال (34.63 دولار).

وسجل سعر أوقية “أونصة” الذهب في السعودية، خلال التعاملات المبكرة اليوم الإثنين، ارتفاعاً إلى نحو 6925 ريالًا (1846 دولارًا).

وزاد سعر الجنيه الذهب بمستهل تعاملات اليوم الإثنين، في السعودية، إلى نحو 1559 ريالا (415.51 دولار).