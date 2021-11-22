الأسهم_السعودية تتراجع 1.4 % بضغط من ” #البنوك” و” #البتروكيماويات”.. و” #تاسي” يتداول قرب 11300 نقطة

تراجعت الأسهم السعودية خلال جلسة اليوم الإثنين بنحو 1.4 في المائة والتي تعادل 150 نقطة ليتداول المؤشر العام قرب مستوى 11300 نقطة.

ويأتي تراجع السوق بتأثر من هبوط أسهم “البنوك” و”البتروكيماويات”، وكذلك “الطاقة” خلال مطلع التعاملات.

وهبط سهم مصرف الراجحي بنحو 1 في المائة وهي الجلسة السابعة التي يتراجع فيها السهم، بينما تراجع سهم أرامكو بنحو 0.7 في المائة، ونحو 2.5 في المائة من التراجعات طالت أسهم مصرف الإنماء.

ويأتي تراجع السوق تزامن مع هبوط أسعار النفط التي فقدت مستوى 80 دولار لخام برنت.

وكانت حركة الأسهم خلال التعاملات بنحو 10 شركات باللون الأخضر و 190 شركة باللون الأحمر فيما تتداول 4 شركات على ثبات.

وبلغت قيم التداول أثناء التعاملات عند قرب 2.1 مليار ريال، حيث تمت التداولات عبر تداول 63 مليون سهم من خلال تنفيذ نحو 121 ألف صفقة.