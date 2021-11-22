منظمات دولية تطالب بايدن بالضغط للتنازل عن الملكية الفكرية للقاحات #كورونا

حثت 15 جماعة معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان الرئيس الأمريكي جو بايدن على الانخراط شخصياً في معركة طويلة الأمد لاتخاذ قرار في منظمة التجارة العالمية يقضي بتنازل شركات الأدوية عن الملكية الفكرية للقاحات ضد كورونا، قائلة إن قيادته لهذه الجهود “ضرورة أخلاقية”.

وقالت منظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، وأوكسفام، وبابليك سيتيزن، و11 جماعة أخرى في رسالة إلى بايدن إن هناك حاجة ماسة إلى تنازل طارئ عن ملكية اللقاحات لمكافحة الجائحة، مشيرة إلى أن أقل من 7 % من سكان البلدان منخفضة الدخل حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاحات.

وحثت الجماعات بايدن على تكثيف جهوده الشخصية وقيادة العالم إلى التوصل إلى اتفاق على هذه القضية. وقالت إن ذلك سيساعد في إنهاء الجائحة واستعادة مكانة الولايات المتحدة حول العالم.

وتوفي أكثر من 5.4 ملايين شخص بسبب‭‭ ‬‬كورونا حول العالم منذ رصد أول إصابة في الصين في ديسمبر 2019.