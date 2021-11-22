دوري_أبطال_آسيا: المفرج يشارك أساسياً مع #الهلال في النهائي

ذكر تقرير إخباري اليوم الإثنين أن مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال متعب المفرج، سيشارك أساسياً في المباراة المقررة أمام بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي غداً الثلاثاء، في نهائي دوري أبطال آسيا.

وكشفت مصادر أن البرتغالي ليوناردو جارديم المدير الفني للهلال، استقر على إشراك المفرج أساسياً، بعدما فحص خياراته الفنية لتعويض علي البليهي الذي يغيب لتراكم البطاقات الصفراء.

وسيجاور المفرج (25 عاماً) الكوري الجنوبي جانج هيون سو، قلب الدفاع الأساسي، العائد من الإصابة.

وخاض المفرج مباراة وحيدة منذ بدء الموسم الجاري، كانت أمام الحزم في المرحلة السابعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وأشارت المصادر إلى أن شخصيات هلالية بدأت أمس الأحد، زيارة تدريبات الفريق في مقر النادي، بالتنسيق مع الإدارة، لتحفيز اللاعبين قبل النهائي المرتقب.

وتابع رئيس الهلال السابق الأمير نواف بن سعد، التدريب ميدانياً، مع يوسف الثنيان وياسر القحطاني، لاعبي الفريق السابقين.

وعلى الجانب الآخر، تواصلت تدريبات بوهانغ ستيلرز لليوم الرابع على التوالي في الرياض.