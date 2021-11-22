إغلاق منشآت وإتلاف “200” كيلوجرام من اللحوم في #العاصمة_المقدسة

نفَّذت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في بلدية العزيزية الفرعية “438” جولة رقابية على المنشآت التجارية والمحال المتعلقة بالصحة العامة ضمن نطاقها الإشرافي, وطبَّقت لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين.

وأسفرت الجولات الرقابية عن مصادرة وإتلاف نحو “200” كيلوجرام من اللحوم لسوء النقل والتخزين، وضبط “4” عمَّال يحملون شهادات صحية منتهية، إضافةً إلى إغلاق 6 منشآت تجارية مخالفة للأنظمة البلدية.

وصادرت بلدية المسفلة الفرعية “2” طناً من المُعلَّبات والخضروات المتنوعة وضبطت الباعة الجائلين المخالفين في حوش بكر وحي كدي القديم ، بمساندة الجهات الأمنية ومشاركة الإدارة العامة للنظافة, وإزالة المباسط العشوائية المخالفة، ومصادرة “1” طناً من الخضروات المعروضة للبيع وإتلافها فوراً.