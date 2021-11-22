البنك_المركزي السعودي: انخفاض عدد فروع البنوك العاملة بالمملكة إلى 1961 فرعاً

بلغ عدد فروع البنوك العاملة في السعودية 1961 فرعاً بنهاية التسعة أشهر الأولى من عام 2021، وذلك مقارنة ﺑ2014 فرعا بنهاية عام 2020 بانخفاض قدره 53 فرعا.

وتم افتتاح 10 فروع جديدة للبنوك خلال التسعة أشهر الأولى 2021 مقابل إغلاق 63 فرعا، وذلك حسبما أظهرت النشرة الأخيرة التي أصدرها البنك المركزي السعودي “ساما”.

وشهدت التسعة أشهر الأولى من العام الجاري إغلاق “بنك الرياض” لـ 23 فرعا، إضافة إلى إغلاق “مصرف الراجحي” 18 فرعا مقابل فتح فرع واحد جديد، وأغلق “ساب” 8 فروع، و”البلاد” 5 فروع، كما أغلق كل من “الأهلي السعودي” و”السعودي الفرنسي” فرعين لكل منهما، و”العربي الوطني” 4 فروع.

في حين افتتح كل من بنك “الجزيرة” وبنك “كريديت سويس” وبنك “ستاندرد تشارترد” فرعا جديدا، إضافة إلى افتتاح “بنك الإمارات دبي الوطني” 3 فروع جديدة، وافتتح “مصرف الإنماء” 3 فروع مقابل إغلاق فرع واحد خلال الفترة.

وتم اندماج كل من البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية في الكيان الجديد “الأهلي السعودي” وتمت المقارنة وفقا لبيانات البنكين بنهاية 2020.

جدير بالذكر أن قائمة البنوك العاملة بالسعودية تضم 10 بنوك مدرجة في السوق، بالإضافة إلى 16 بنكا أجنبيا لها فروع بالسعودية، تتمثل في كل من بنك الإمارات دبي الوطني (7 فروع)، بنك الخليج الدولي وبنك الكويت الوطني وبنك أبوظبي الأول (3 فروع لكل منها)، وبي إن بي باريبا الفرنسي، دويتشه بنك الألماني، بنك مسقط، بنك البحرين الوطني، جي بي مورغان تشيز إن آي الأمريكي، بنك باكستان الوطني، بنك زراعات بنكازي التركي، إضافة إلى “البنك الصناعي التجاري الصيني” و”بنك قطر الوطني” و”بنك طوكيو ميتسوبيشي يو إف جي”، وبنك “كريديت سويس” وبنك “ستاندرد تشارترد”.

وبالنسبة لعدد فروع البنوك السعودية فقد تراجع بنهاية التسعة أشهر الأولى 2021 إلى 1933 فرعاً، يتصدرها “مصرف الراجحي” بـ526 فرعا، يليه كل من “الأهلي السعودي” بـ502 فرع و”بنك الرياض” بـ251 فرعا، ثم “العربي الوطني” 132 فرع.

وتم اعتماد البيانات المجمعة للبنك الأهلي التجاري وسامبا بنهاية 2020.

وبالنسبة للتقسيم الجغرافي لفروع البنوك العاملة بالسعودية على مختلف مناطق السعودية، تصدرت منطقة الرياض بـ587 فرعا لمختلف البنوك، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ411 فرعا، فالمنطقة الشرقية ﺒ374 فرعا.

وسجلت البنوك العاملة في السعودية بنهاية التسعة أشهر الأولى 2021، ارتفاعا في متوسط موجودات الفرع الواحد لتصل إلى 1607 ملايين ريال مقارنة بـ 1479 مليون بنهاية عام 2020.

وارتفع معدل القروض الممنوحة من الفرع الواحد إلى 1013 مليون ريال، كما ارتفع متوسط الودائع إلى 1049 مليون ريال.