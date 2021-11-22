البحرين.. القبض على عناصر خططت لعمليات إرهابية وضبط أسلحة ومتفجرات مصدرها إيران #عاجل

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، اليوم، القبض على عناصر مرتبطة بمجموعات إرهابية في إيران، خططت لعمليات عدائية، وضبط بحوزتهم أسلحة ومتفجرات.

وقالت وزارة الداخلية البحرينية، في بيان لها، اليوم: “في إطار الجهود الأمنية لحفظ أمن الوطن وفي عملية أمنية استباقية بالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني، أعلنت المباحث والأدلة الجنائية عن القبض على عناصر إرهابية شرعت في التخطيط والإعداد لعمليات ارهابية تستهدف الأمن والسلم، وضبط أسلحة ومتفجرات مصدرها إيران لدى تلك العناصر المرتبطة بمجموعات إرهابية موجودة في إيران”.