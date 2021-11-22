برعاية ولي العهد.. افتتاح المقر الجديد للقيادة العسكرية الموحدة بالرياض

برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب وزير الدفاع نيابةً عنه، وبمشاركة أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الدفاع بدول مجلس التعاون، ومعالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، تم افتتاح المقر الجديد للقيادة العسكرية الموحدة بمدينة الرياض، اليوم الإثنين الموافق 22 نوفمبر 2021م.

حيث كان في استقبال أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الدفاع بدول مجلس التعاون لدى وصولهم لمقر القيادة، معالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون ومعالي الفريق الركن عيد بن عواض الشلوي، قائد القيادة العسكرية الموحدة.

وبهذه المناسبة، رفع معالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف باسمه وبالنيابة عن قائد القيادة العسكرية الموحدة وكافة ضباطها وأفرادها عن أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون – حفظهم الله ورعاهم – على دعمهم المستمر وحرصهم الدائم على حماية وصون مسيرة مجلس التعاون المباركة وفي كافة المجالات لخدمة أمن دوله مواطنيها.

كما رفع إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، نائب وزير الدفاع وإلى حكومة خادم الحرمين الشريفين على استضافة المملكة العربية السعودية لمقر القيادة العسكرية الموحدة والتي يأتي افتتاحها كأحد أبرز المكتسبات العسكرية في مسيرة مجلس التعاون ورسالة سلام تبني للمستقبل ورسالة عزم على حماية أمن ومكتسبات دول مجلس التعاون، والحفاظ على استقرارها ومقدراتها بوجود قوة موحدة لدول المجلس مشكلة من برية وجوية وبحرية ودفاع جوي، تتناسب مع التهديدات التي تحدق بالمنطقة، وتكون رادعة لحماية مواطنيها ومكتسباتها من أي تهديد خارجي يحاول النيل من أمنها واستقرارها.

وتقدم معالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، بالشكر والتقدير لأصحاب السمو والمعالي وزراء الدفاع في دول المجلس ورؤساء الأركان على ما يولونه من اهتمام وما يقدمون من دعم القيادة العسكرية الموحدة للقيام بدورها وتعزيز قدراتها لحماية مكتسباتنا الخليجية، والحفاظ على الكيان الخليجي الراسخ وفقاً لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس – حفظهم الله و رعاهم، معبراً عن أصدق التمنيات للقيادة العسكرية الموحدة قيادة وضباطاً وأفراداً بالتوفيق والسداد لأداء المهام المنوطة تحت قيادة معالي الفريق الركن الدكتور عيد بن عواض الشلوي، قائد القيادة العسكرية الموحدة.