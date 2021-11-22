مختصون يحذرون من شجرة سامة تنتشر في الأحياء.. ومطالبات لوزارة البلدية بالقضاء عليها

حذر مختصون، من شجرة شهيرة في المملكة، تنتشر في مختلف الأحياء والمدن، تفرز أوراقها مادة “حليبية” سامة ضارة على العين وتصيب بالعمى.

جاء ذلك، حسب ما أعلنه الدكتور حافظ الفالح، استشاري طب وجراحة العيون والليزك في السعودية، في مقطع فيديو عبر “تويتر”، كاشفا عن اسم الشجرة التي تدعى “العْشَر”.

وشدد على أن هذه الشجرة، يمكن أن تصيب الإنسان بالعمى، بإفراز مادة “حليبية” خطيرة ضارة للغاية على قرنية العين بمجرد ملامستها.

وفي السياق ذاته، طالب العديد، وزارة الشؤون البلدية والقروية، بضرورة إزالة هذه الشجرة، التي تنمو في مختلف أحياء ومدن المملكة، تزامنا مع تحذيرات المختصين من أضرار تلك الشجرة.