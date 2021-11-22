لجنة المسابقات في الرابطة تعلن عن مواعيد الجولات من الـ 14 إلى الـ18

أعلنت لجنة المسابقات في الرابطة مواعيد مباريات الجولات من الـ(14) إلى الـ(18) من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. حيث تنطلق الجولة الـ(14) يوم السبت 25 ديسمبر، وتختتم الجولة الـ(18) يوم السبت 22 يناير 2022 م.

وقررت اللجنة تعديل موعد مباراة أبها والهلال في الجولة الـ(13) لتقام يوم الأحد 28 نوفمبر الحالي نظرًا لمشاركة الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا 2021 م، كذلك تعديل مكان إقامة مباراة الاتفاق والفيصلي في نفس الجولة لتقام في مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر في نفس التاريخ والتوقيت المحددين مسبقًا.

وفي الوقت ذاته حددت اللجنة مواعيد المباراتين المؤجلة من الجولة الرابعة التي تجمع الطائي والنصر في حائل والهلال والفيحاء في الرياض يوم الجمعة 10 ديسمبر 2021م القادم، حيث سيقام لقاء الهلال والفيحاء في الرياض نظرًا لانشغال ملعب مدينة المجمعة الرياضية بالزراعة الشتوية على أن يقام لقاء الدور الثاني في محافظة المجمعة.

فيما ستقام المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة بين الهلال والنصر على إستاد الملك فهد الدولي يوم الخميس 16 ديسمبر القادم.

وأوضحت اللجنة أن مواعيد الجولات المتبقية من الـ(19) إلى الـ(30) من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ستعلن لاحقًا بعد نهاية مباريات دور الـ 16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين واعتماد روزنامة الجولات المتبقية بناءً على موعد إقامة مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا 2022 م.