توكل كرمان وإخوان اليمن يغادرون تركيا بعد إنذارهم

كشفت مصادر يمنية موثوقة مغادرة عدد من القيادات الإخوانية اليمنية، تركيا إلى دول أوروبية، بعد إنذارها من السلطات التركية بالحد من أنشطتها وتصحيح وضعها، مؤكدة أن الإخوانية توكل كرمان بدأت ترتب للرحيل إلى أمريكا.

وقالت المصادر، إن إخوان اليمن أبلغوا بضرورة الحد من أنشطتهم ووقف هجماتهم ضد الآخرين، وأن الجانب التركي أبلغ الإخوان بشكل واضح بأن لديه مصالح خارجية لا يجب أن تتأثر بسبب مواقفهم من قيادات بلدانهم.

وحسب المصادر ذاتها، اعتبر الإخوان أن الإنذار التركي تهديد مبطن بالترحيل، فشرعت في ترتيب مغادرة تركيا، خاصةً إلى دول أوروبية وأمريكا، وأكدت المصادر أن في مقدمة هذه العناصر الإخوانية توكل كرمان، التي بدأت ترتب للتوجه إلى الولايات المتحدة.