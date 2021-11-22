نهائي أبطال آسيا: مدافع بوهانغ يستمتع بابتعاد فريقه عن الترشيحات

رغم سعيه للفوز بلقب دوري أبطال آسيا لكرة القدم للمرة الرابعة ليحقق رقماً قياسياً، سيدخل بوهانغ ستيلرز النهائي أمام مضيفه الهلال السعودي غداً الثلاثاء، بصفته الأقل ترشيحاً لنيل اللقب ويستمتع مدافع الفريق أليكس غرانت بهذا الأمر.

وتحدى الفريق الكوري الجنوبي بالفعل كل التوقعات وخالف مستواه المخيب في الدوري المحلي، ليبلغ نهائي دوري الأبطال، حيث سيلتقي مع الهلال المرشح الأوفر حظاً للفوز باللقب للمرة الرابعة في مسيرته أيضاً.

ويقود مدرب موناكو السابق البرتغالي ليوناردو جارديم، العملاق السعودي المدجج بنجوم منتخب السعودية وأيضاً بالعديد من اللاعبين البارزين ومن بينهم بافتيمبي غوميس وماتيوس بيريرا.

وسيمنح اللعب على أرضه أمام 60 ألف متفرج في إستاد الملك فهد الدولي الفريق السعودي دفعة معنوية كبيرة لإضافة إنجاز جديد لألقابه السابقة في دوري الأبطال في أعوام 1991 و2000 و2019.

لكن بدلاً من أن ينتابه الخوف عبر غرانت عن تطلعه الشديد لخوض هذه المباراة الكبيرة.

وقال المدافع المولود في إنجلترا: “أتطلع بشدة لهذه المباراة، يا لها من تجربة، إذا فزنا فإننا سنحقق ذلك عن جدارة واستحقاق، الفوز باللقب في السعودية سيكون أمراً رائعاً، لا أطيق الانتظار للعب أمام هذه الجماهير الغفيرة”.

وسبق أن فاز بوهانغ باللقب في أعوام 1997 و1998 و2009.

وقال غرانت: “ربما لم يقدر البعض خطورتنا وخضنا مباريات الأدوار السابقة ونحن الأقل ترشيحاً اعتباراً من مواجهة سيريزو أوساكا، استفدنا من هذا الأمر كثيراً، فاز علينا ناجويا في دور المجموعات وأظهر قلة احترام لنا، أولسان نظر إلى ترتيبنا في الدوري الكوري واستخف بنا لكننا قدمنا أداء قوياً”.

وتابع: “قدم الفريق عروضاً قوية ونستحق بلوغ النهائي بسبب الطريقة التي لعبنا بها وتعاملنا بها مع الظروف”.