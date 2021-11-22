الاستخبارات الروسية تنفي وجود خطة لاجتياح أوكرانيا

نفى جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، اليوم الإثنين، الاتهامات الغربية لموسكو بالتخطيط لاجتياح أوكرانيا.

وأفاد في بيان أوردته وكالات أنباء روسية، “يرسم الأمريكيون صورة مخيفة لحشود الدبابات الروسية التي ستبدأ سحق مدن أوكرانية، قائلين إن لديهم (معلومات موثوقة) بشأن نوايا روسية من هذا النوع”، مؤكداً أن هذه الاتهامات “باطلة تماماً”.

وفي مطلع الأسبوع الجاري، قال رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية كيريلو بودانوف، لنشرة “ميليتري تايمز”، إن لروسيا حشوداً قوامها يزيد عن 92 ألف جندي حول الحدود الأوكرانية وإنها تستعد لهجوم بحلول نهاية يناير أو بداية فبراير.