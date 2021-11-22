خلال أسبوع.. ضبط 47 مخالفا لنظام البيئة في عدة مناطق بالمملكة

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم، أنه تم ضبط 47 مخالفا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة، مشيرة إلى أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من الجهات المختصة.

وقالت إن القوات الخاصة للأمن البيئي، ضبطت 19 مخالفا لنظام البيئة لقيامهم بتشويه المعالم الطبيعية بالحفر ونقلهم الرمال وتجريف التربة دون ترخيص في محافظة الخرج، و3 مخالفين لنظام البيئة ارتكبوا مخالفة صيد كائنات فطرية محظور صيدها “الذئب العربي”.

كما تم ضبط 5 مواطنين مخالفين لنظام البيئة بحوزتهم 2500 متر مكعب من الحطب المحلي المستخدم في أنشطة تجارية بمحايل عسير، و7 مخالفين لنظام البيئة لنقلهم 55 مترا مكعبا من الحطب المحلي على متن 4 مركبات بمنطقة حائل، وموقعا لتخزين الحطب المحلي في مدينة الرياض، يديره مخالف لنظام البيئة بحوزته أكثر من 500 متر مكعب من الحطب المحلي المخزن.

وضبط أيضا 3 مواطنين مخالفين لنظام البيئة، لقيامهم بالصيد في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية بحوزتهم 3 صقور، كما سيطرت القوات الخاصة للأمن البيئي، على كائن فطري “ظبي فلودير” طليق في أحد أحياء مدينة الرياض بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وضبطت الجهات المختصة بالأمن العام، 9 مخالفين لنظام البيئة بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع في مناطق القصيم والحدود الشمالية والجوف وحائل.