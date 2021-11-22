البرهان: بسط الأمن والمعيشة والسلام والانتخابات أهم أهدافنا في الانتقالية

أكد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الحرص على تطوير القوات المسلحة و ذلك بالاهتمام بالفرد و المعدة وبيئة العمل مشيدا بتضحيات القوات النظامية في أداء واجبها و حمايتها ودفاعها عن الوطن.

وقال سيادته عقب مخاطبته للضباط بالقوات المسلحة و الدعم السريع برتبة العميد فما فوق بحضور السيد رئيس هيئة الأركان ونوابه و المفتش العام وعدد من قادة القوات المسلحة ان الاتفاق السياسي الذي تم توقيعه يوم أمس يمهد لفترة انتقالية ذات أهداف محددة تتمثل في بسط الأمن ومعالجة قضايا معايش الناس و استكمال مطلوبات السلام مع الاستعداد للانتخابات الحرة النزيهة في يوليو ٢٠٢٣ م .