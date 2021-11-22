7 محاور تتناول مستقبل تمكين المرأة في بجامعة الإمام.. غداً

يستعرض مؤتمر “تمكين المرأة ودورها التنموي في عهد الملك سلمان” الإصلاحات التشريعية في عهد خادم الحرمين الشريفين، ودورها في تمكين المرأة، وتلبية احتياجاتها ومتطلباتها ودعم مشاركتها مجتمعياً، وتحقيق الهوية الوطنية للمرأة السعودية وتمكينها، وذلك من خلال تعزيز مفهوم الانتماء للوطن، إضافة إلى مناقشة مستقبل التمكين وتحدياته بالتركيز على استشراف المستقبل، وطرح التحديات التي قد تواجه التمكين وسبل التغلّب عليها.

ويناقش المؤتمر الذي يُقام برعاية حرم خادم الحرمين الشريفين سمو الأميرة فهدة بنت فلاح آل حثلين، ويفتتحه غداً الثلاثاء معالي وزير التعليم د.حمد بن محمد آل الشيخ، آليات تعزيز تمكين المرأة في التعليم والتدريب، ودور الإعلام الحديث في تعزيز مكانة المرأة، إضافة إلى تجربة تمكين المرأة في الجامعات السعودية، ودور المرأة في التنمية الاقتصادية، إلى جانب عرض تجارب ناجحة لتمكين المرأة من واقع المنظمات المحلية والدولية.

ويهدف مؤتمر “تمكين المرأة ودورها التنموي في عهد الملك سلمان” إلى إبراز إصلاحات الأنظمة والقرارات التي صدرت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله- ودورها في تمكين المرأة السعودية، وتعزيز دورها في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وكذلك التعريف بالمشروعات والمبادرات الحكومية؛ لدعم تمكين المرأة في مختلف المجالات، وتسليط الضوء على نجاحات المرأة والمكتسبات التي حققتها في عهد خادم الحرمين الشريفين.