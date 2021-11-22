بعد شكاوى من صعوبة شطب السجل التجاري.. وزارة التجارة تبرر: “نحتاج عناية وتدقيق”

برّرت وزارة التجارة صعوبة شطب السجل التجاري، قائلة إن الأمر يحتاج إلى عناية وتدقيق.

جاء ذلك بعدد ورود العديد من الشكاوى من تعقيد وصعوبة وبطء إجراءات شطب السجل التجاري.

وقالت وزارة التجارة في بيان اليوم، إنها مهتمة بكل ما يطرح عن إجراءات شطب السجل التجاري وإنهاء النشاط التجاري، وتعمل مع كافة الجهات الحكومية الشريكة على تطوير الإجراءات وتحسينها.

وأكدت العمل على تطوير إجراءات إنهاء النشاط التجاري من خلال الربط والتكامل بين كافة الجهات الحكومية المعنية وتسهيل التحقق بما يضمن سرعة إجراء الشطب وتقليص المدة التي يستغرقها.