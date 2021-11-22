“الإخوان” تستهدف الشيخ العيسى بالإشاعات (فيديو)

لم تعد أكاذيب جماعة الإخوان ومن شايعهم خافية على الجميع، لكنهم يحاولون عبثاً إقناع المسلمين في العالم بتلك الأكاذيب.

وتحاول تلك الجماعة المتطرفة في التدليس على المسلمين حينما نشرت مقطع فيديو لمعالي الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى أمين رابطة العالم الإسلامي وهو يضرب الجرس في إحدى المؤتمرات الدولية في إندونيسيا، بزعمها أن هذا الفيديو هو في الكنيسة النصرانية لإعلان توحيد الأديان تحت ما يسمى” الدين الإبراهيمي”، وهو ما ينافي الحقيقة.

وحقيقة هذا المقطع أنه ليس في إحدى الكنائس، إنما هو في افتتاح ملتقى شباب جنوب شرق آسيا في العاصمة الإندونيسية جاكرتا حول موضوع دور الشباب في تمثل سماحة الإسلام ونشر السلام في الخامس من شهر رجب عام 1441هـ.

ويمثل قرع الجرس تقليد ثقافي في آسيا يستخدم في افتتاح المؤتمرات والاحتفالات.

يذكر أن جماعة الإخوان عملت ومازالت تعمل على نسج الأكاذيب لخدمة أجنداتها التي تقوم على التضليل، واستخدام منصات الإعلام الإلكتروني لنشر تلك الإشاعات، بهدف نشر الفوضى في العالم العربي والإسلامي، والنيل من الشخصيات الإسلامية المؤثرة التي تدعو للاعتدال والحوار مع الآخر.

ويسعى الشيخ الدكتور محمد العيسى منذ توليه منصب أمين رابطة العالم الإسلامي إلى تعديل الكثير من المفاهيم لدى غير المسلمين، انطلاقا من رسالة الإسلام التي تقوم على السلام والتسامح والحوار مع الآخر، ومبدأ العيش المشترك، عبر مشاركاته الفاعلة في المؤتمرات الدولية حول العالم، حيث تكرست تلك المفاهيم المغلوطة عبر عقود من الزمن من قبل بعض الجماعات المحسوبة على الإسلام.