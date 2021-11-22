الغذاء والدواء” تُطلق خدمة “تصنيف منتج مبتكر” دعمًا للمخترعين والباحثين

أطلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء خدمة “تصنيف منتج مبتكر”، وذلك ضمن المرحلة الأولى من “مبادرة ابتكر” الهادفة إلى تيسير الإجراءات والمتطلبات عن طريق إعفاء الباحثين والمخترعين المستقلين

-ممن لا يملكون سجلاً تجاريًا- من المقابل المالي لخدمة تصنيف المنتجات وإثباتات الكيان التجاري.

وأوضحت “الهيئة” أن تفعيل خدمة تصنيف منتج مبتكر يبدأ ابتداءً من شهر يناير 2022، ويُشترط أن يكون المنتج أو النموذج التجريبي بالصورة النهائية، ويستوفي متطلبات البيانات (اسم المنتج ووصفه

ومكوناته والغرض وطريقة استخدامه وآلية عمله)، ومتطلبات التسجيل لبراءات الاختراع والملكية الفكرية لدى الجهات المختصة، إضافةً إلى ضرورة تعبئة نموذج تعهد تصنيف منتج مبتكر.

ويمكن للباحثين والمخترعين الاطلاع على المنشور التعريفي لخدمة تصنيف منتج مبتكر عبر شبكات التواصل الاجتماعي التابعة للهيئة، أو التواصل معها في حال وجود استفسارات، والرغبة بالحصول على أي معلومات أخرى عن طريق البريد الإلكتروني: ([email protected]).

مما يُذكر أن “مبادرة ابتكر” هي إحدى مبادرات “الهيئة” النوعية ذات الطابع الوطني والأثر الاقتصادي الهام، وتطمح من خلالها إلى المشاركة في رفع مستوى تصنيف المملكة عبر مؤشرات التنافسية العالمية، إضافةً إلى تحقيق رؤيتها بأن تكون من ضمن أفضل خمس جهات رقابية عالمية، وتحقيق أحد محاورها من الخطة الإستراتيجية 2018 – 2022 (الأداء العالي والثقافة الإيجابية) وإيجاد بيئة داعمة وجاذبة للبحث والابتكار.

وتعاونت “الهيئة” لإطلاق هذه المبادرة مع عددٍ من الجهات ذات العلاقة، كوزارة الاستثمار وحاضنات الابتكار، وذلك لتحديد الأهداف والتحديات التي تواجه المبتكرين، والعمل على وضع خارطة طريق لتنظيم المنتجات المبتكرة بدعم من الجهات التشريعية والرقابية والمؤسسات الحكومية، وذلك إيمانًا من “الهيئة” بأهمية البحث والابتكار لتحقيق رؤية المملكة 2030، وترسيخًا لدورها، وسعيها لتشجيع الباحثين والمبتكرين عن طريق تسهيل إجراءات التسجيل والتصنيف.