النفط يعاود الارتفاع مجددا .. لهذا السبب

عادت أسعار النفط للارتفاع عند إغلاق تعاملات اليوم، بعد تقارير تشير إلى أن تحالف “أوبك بلس” قد يوقف خطط زيادة إنتاج الخام.

وارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر يناير بنسبة 1% أو 81 سنتًا عند 79.70 دولار للبرميل.

كما صعد سعر عقد خام نايمكس الأمريكي تسليم يناير بنحو 1.1% أو 81 سنتًا ليصل إلى 76.75 دولار للبرميل.

وقالت “بلومبرج” إن تحالف الدول المنتجة للنفط “أوبك بلس” قد يعيد تقييم سياسته الحالية والمتمثلة في زيادة إنتاج الخام بمقدار 400 ألف برميل يومياً، في حال قامت بعض الدول المستوردة بالسحب من الاحتياطيات الاستراتيجية.

ونفى مسؤول في البيت الأبيض اتخاذ قرار بشأن تنفيذ سحب منسق من احتياطيات النفط، بعد تقارير أشارت إلى أن “بايدن” قد يعلن هذا الأسبوع السحب من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط.

فيما يتابع المستثمرون آخر مستجدات جائحة “كورونا” في أوروبا، بعد تحذير المستشارة الألمانية “انجيلا ميركل” من الحاجة لاتخاذ تدابير أكثر صرامة لوقف تفشي الفيروس، وإعلان النمسا في الأسبوع الماضي تطبيق إغلاق كلي.