تطعيم رجال الأمن ضد الإنفلونزا الموسمية في حفر الباطن

نظمت صحة حفر الباطن حملة تطعيم الإنفلونزا الموسمية بالتعاون مع قيادة دوريات الأمن بالمحافظة لمنسوبيها وذلك بمقر الإدارة.

وقدمت الفرق الصحية الارشادات التوعوية بأهمية التحصين ضد الإنفلونزا الموسمية وذلك من خلال أخذ اللقاح.

إضافة إلى تجنب الأماكن المزدحمة وغسل اليدين جيداً، وتجنب لمس العينين والفم مباشرة، واستخدام المناديل عند العطاس والسعال والحرص على نظافة المكان.

كما فعّلت صحة حفر الباطن مبادرة “اعرف أرقامك” التوعوية في عدد من الدوائر الحكومية والمجمعات التجارية والمنتزهات بهدف تسليط الضوء على عوامل خطورة الأمراض المزمنة، تحت شعار “اعرف أرقامك” ونشر الوعي بأهمية الكشف المبكر عن طريق معرفة ومتابعة أهم المؤشرات الحيوية مثل قياس معدل السكر وقياس معدل ضغط الدم وكتلة الجسم ومحيط الخصر.

بالإضافة إلى رفع درجة الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع عن هذه الأمراض من خلال دعوة أفراد المجتمع للمشاركة في الكشف المبكر عن عوامل الخطورة المؤدية للأمراض المزمنة من خلال موعد بعيادة “اعرف أرقامك” أو تطبيق صحتي.

وكذلك يمكن للمتصل تسجيل بياناته من المنزل ليتابعها الطبيب لاحقا، حيث تساعد المتصل والطبيب في تشخيص السمنة أو السكري أو ارتفاع ضغط الدم، وكذلك تساعد المتصل في التحكم بالأمراض من خلال الاطلاع على أرقامه المسجلة خلال الزيارات السابقة.

فيما وفرت صحة حفر الباطن اللقاحات في جميع المراكز الصحية للوقاية من الإنفلونزا الموسمية حفاظاً على صحة وسلامة أفراد المجتمع.