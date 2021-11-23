أبطال أوروبا: مدرب برشلونة يتوعد بالثأر من بنفيكا البرتغالي

أكد المدير الفني لبرشلونة الإسباني، تشافي هرنانديز، يوم امس الإثنين، أن مباراة بنفيكا البرتغالي، اليوم الثلاثاء، على ملعب كامب نو، في الجولة قبل الأخيرة بدور مجموعات دوري الأبطال، تعد بمثابة ثأر بالنسبة لهم، وذلك بعد خسارة مباراة الذهاب في لشبونة 0-3.

قال تشافي خلال المؤتمر الصحافي عشية المباراة: “أراه تحدياً كبيراً بالنسبة لنا، لماذا التفكير بشكل سلبي؟ فيما يمكننا التفكير إيجابياً، البرسا ليس في مرحلة الاندفاع، ولكن علينا التعامل بإيجابية وبشجاعة، واللعب من أجل الهجوم. إذا فزنا، فنحن في ثمن النهائي”.

وحول منافسه في المباراة بنفيكا البرتغالي أشار: “لديهم فريق يمتلك قوة بدنية كبيرة، ولاسيما في الهجوم، وهو منافس يلعب بطريقة هجومية شرسة، ويمتلك مدرباً مخضرماً جورجي جيسوس، وينقل شخصية وروح كبيرة للفريق”.

كما تحدث تشافي عن إحدى المشاكل التي ستواجه “البلاوغرانا” في مباراة الثلاثاء، وهي وجود ثلاثة مهاجمين فقط وهم: الهولنديان ممفيس ديباي، ولوك دي يونغ، والنمساوي الشاب يوسف ديمير.

وقال في هذا الصدد: سنقيم حالة سرجينيو ديست، وعثمان ديمبيلي، وكذلك سيرجي روبرتو، سنشاهد التدريب اليوم وغداً، وسنتخذ القرار النهائي بشأنهم.

وأبدى أسطورة النادي السابق، رضاه عن أداء الفريق في أول مباراة رسمية له أمام إسبانيول، السبت الماضي: قدمنا مباراة طيبة للغاية حتى الدقيقة 82، في تلك اللحظ فقدنا السيطرة على المباراة، وإسبانيول كان أفضل منا في آخر 10 دقائق، أعتقد أننا كنا الأفضل بوجه عام، وكنا نستحق الفوز بعدد أكبر من الأهداف.