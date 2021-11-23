شاهد التفاصيل: #وظائف_شاغرة للرجال والنساء في شركات القطاع الخاص

أعلنت غرفة الرياض عن توفر وظائف شاغرة في عدة شركات في مدينة الرياض للرجال والنساء من حملة مختلف المؤهلات.

وبحسب التفاصيل فإن الوظائف بالمسميات والشروط التالية:

مندوب مبيعات- محاسب- إداري مكتب- فني هندسي- منسق مشتريات- فني هندسة إنتاج- فني تكييف وتبريد.

فني أمن وسلامة- محاسب- بائعة (كاشير)- مسوقة- إداري فرع- مدخل بيانات- مدير مشروع- صيدلي.

بائع (كاشير)- مهندسة- بائعات- وسيط عقاري- مساعد إداري- موظف استقبال وخدمة عملاء- مقدم طعام- أخصائي نظم تقنية معلومات- سائق نقل ثقيل – ممرضة -مدرس لغة إنجليزية.

ومن ضمن الشروط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وحاصل على المؤهل حسب متطلبات الوظيفة وتوفر المهارات والخبرات المطلوبة.

وسيتم التقديم من خلال الرابط: https://recruitment.chamber.sa