إصابات #كورونا العالمية عند 258.5 مليون حالة

أظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي كوفيد-19، ارتفاع عدد الإصابات إلى 258 مليوناً و441 ألفا و318 إصابة، الثلاثاء.

وارتفع عدد الوفيات إلى 5 ملايين و174 ألفا و853 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 233 مليونا و913 ألفا و288 حالة، بحسب موقع “وورلد ميتر”.

وسجلت الهند 7579 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, و236 وفاة, خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة الهندية, أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 34,526,480 إصابة, فيما بلغت حصيلة الوفيات 466,147 وفاة, مشيرة إلى تعافي 12,202 حالة, ليصل عدد المتعافين إلى 33,946,749 حالة.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الثلاثاء إن البلاد سجلت 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس ، ليصل إجمالي الإصابات إلى 98524 .

وأفاد بيان من اللجنة بأن 5 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا. ولم تسجل الصين أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636.

وسجلت مصر 870 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 58 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة المصرية في بيان لها الليلة إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 351267 من ضمنهم 292655 حالة تعافي و 19991 حالة وفاة.

وأعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم عن تسجيل 2,699 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية مما رفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 420,950 إصابة.

وأضافت البلاد 30 حالة وفاة بكورونا ليرتفع عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى 3,328 وفاة.