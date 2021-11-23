عاجل.. مقتل 45 شخصاً باحتراق حافلة في بلغاريا

قال مسؤول كبير في وزارة الداخلية البلغارية إن 45 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم في بعد اشتعال النيران في حافلة من مقدونيا الشمالية على طريق سريع في غرب بلغاريا في ساعة مبكرة من صباح يوم الثلاثاء.

وأضاف رئيس إدارة السلامة من الحرائق في وزارة الداخلية البلغارية نيكولاي نيكولوف لقناة بي.تي.في الخاصة أن بين الضحايا عدد من الأطفال، ونقل 7 مصابين بحروق إلى مستشفى للحالات الطارئة في العاصمة صوفيا.

وقال نيكولوف: لقي ما لا يقل عن 45 شخصاً حتفهم بعد اشتعال النيران في حافلة وتحطمها أو أنها تحطمت ثم اشتعلت فيها النيران.

وقال مسؤول في سفارة مقدونيا الشمالية بصوفيا لبي.تي.في، إن معظم الضحايا من مقدونيا الشمالية.

وذكرت قناة بي تي في، أن الحافلة كانت متجّهة من اسطنبول إلى سكوبيي.