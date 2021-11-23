تراجع #أسعار_الذهب في #السعودية.. وعيار 21 عند 190.44 ريال

هبطت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الثلاثاء 23 نوفمبر 2021، مع تسجيل المعدن النفيس خسائر أسبوعية بالأسواق العالمية.

وانخفض جرام الذهب عيار 24 إلى نحو 217.64 ريال (58.02 دولار).

كما تراجع جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في السعودية)، إلى نحو 190.44 ريال (50.77 دولار).

وشملت التراجعات جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 163.23 ريال (43.52 دولار).

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 14 إلى نحو 126.96 ريال (33.85 دولار).

وسجل سعر أوقية “أونصة” الذهب في السعودية، خلال التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء، تراجعاً إلى نحو 6769 ريالًا (1805 دولارًا).

وانخفض سعر الجنيه الذهب بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، في السعودية، إلى نحو 1524 ريال (406.17 دولار).