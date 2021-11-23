مديرة الجمعيات الغير ربحية بأمانة الرياض تزور جمعية تطوير لخدمة الأحياء

استقبل رئيس مجلس إدارة جمعية تطوير لخدمة الأحياء الدكتور نهار العتيبي مدير إدارة الجمعيات والمؤسسات غير الربحية بأمانة منطقة الرياض الأستاذة مشاعل الحربي مساء امس بمكتبه بمقر الجمعية بحي لبن وذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للجمعية الأستاذ عبدالرحمن مشيخي.

وفي بداية اللقاء رحب الدكتور نهار بمديرة الجمعية وعرف لها أهداف الجمعية والدور التي تقوم به والمناط بالجمعية وخطة الجمعية والبرامج التي أقامتها الجمعية خلال الفترة الماضية، بعدها تحدث المشرف المالي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ محمد الحبردي عن دور الجمعية في الأحياء والشراكات التي ستقوم الجمعية بها.

بعد ذلك عبرت الأستاذة مشاعل عن بالغ سعادتها بما قامت به الجمعية من عمل دؤوب ومستمر وشوهد للعيان خلال الفترة الوجيزة للجمعية رغم حداثة الموافقة عليها، مثمنة ذلك لأعضاء مجلس الإدارة وعملهم.