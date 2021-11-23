أمريكا تستعد للسحب من احتياطي #النفط للجم الأسعار

قالت مصادر مطلعة إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يستعد لإعلان ضخ كميات من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأمريكي، بالتنسيق مع الدول الكبرى الأخرى المستهلكة للنفط الثلاثاء، في محاولة الحد من ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، والضغط على الدول النفطية الأعضاء في تجمع أوبك بلس لزيادة إنتاجها.

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن الخطوة التي ستشارك فيها الهند، واليابان، وكوريا الجنوبية، تحرك غير مسبوق من الدول الكبرى المستهلكة للنفط لتهدئة الأسعار.

وأعلنت الصين في وقت سابق استعدادها لاستخدام احتياطياتها الاستراتيجية بعد أيام من دعوة الولايات المتحدة إلى الانضمام لهذه الخطوة.

وقالت المصادر إن الولايات المتحدة قد تضخ أكثر من 35 مليون برميل من احتياطيها، وقد تتغير الخطة في أي وقت.

في المقابل قالت مصادر في تجمع أوبك بلس إن دول الأعضاء قد تعدل خططها الإنتاجية بما يسمح بزيادة الإنتاج بأكثر من 400 ألف برميل يومياً خلال الشهر المقبل إذا مضت الدول المستهلكة للنفط في استخدام احتياطياتها الاستراتيجية من النفط للحد من أسعار الخام.

وبحسب المصادر فإن بعض دول أوبك بلس غير راضية عن لجوء الدول المستهلكة إلى الاحتياطيات الاستراتيجية المفترض استخدامها في حالات الطوارئ، لخفض الأسعار في الأسواق العالمية.

ومن المقرر أن تجتمع دول أوبك بلس في الأسبوع المقبل لمناقشة خطة زيادة الإنتاج بـ 400 ألف برميل يومياً في ديسمبر المقبل.